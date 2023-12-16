В Украине самый большой уровень ипотечного кредитования с начала вторжения

Уровень выдачи ипотек вырос до нового максимума с 24 февраля 2022 года. Основным двигателем ипотеки является государственная программа "єОселя".

Об этом сообщает Liga.net.

В октябре 2023 года украинские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 1,3 млрд грн, что на 6,8% больше по сумме чем в сентябре 2023 года.

Средняя ставка кредитования составляет 7,8%, что на 0,1% больше, чем в сентябре. Больше всего ипотечных кредитов выдали:

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Киеве и Киевской области (666,1 млн грн);

Винницкая область (84,1 млн грн);

Ровенская область (73,2 млн грн);

Львовская область (68,9 млн грн).

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Напомним:

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 7 апреля 2023 года, поддержал законопроект, который предусматривает отмену налогообложения компенсации по ипотечному кредиту.

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