В Украине самый большой уровень ипотечного кредитования с начала вторжения
Суббота, 16 декабря 2023, 15:05 -
Уровень выдачи ипотек вырос до нового максимума с 24 февраля 2022 года. Основным двигателем ипотеки является государственная программа "єОселя".
Об этом сообщает Liga.net.
В октябре 2023 года украинские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 1,3 млрд грн, что на 6,8% больше по сумме чем в сентябре 2023 года.
Средняя ставка кредитования составляет 7,8%, что на 0,1% больше, чем в сентябре. Больше всего ипотечных кредитов выдали:
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- Киеве и Киевской области (666,1 млн грн);
- Винницкая область (84,1 млн грн);
- Ровенская область (73,2 млн грн);
- Львовская область (68,9 млн грн).
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Напомним:
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 7 апреля 2023 года, поддержал законопроект, который предусматривает отмену налогообложения компенсации по ипотечному кредиту.
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