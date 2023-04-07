Уряд пропонує скасувати оподаткування компенсації за іпотеками
Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 7 квітня, підтримав законопроєкт, який передбачає скасування оподаткування компенсації за іпотечним кредитом.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
В уряді нагадали, що зараз в Україні діє програма пільгового іпотечного кредитування "єОселя", якою можуть скористатися військовослужбовці, захисники України, медичні працівники, науковці, вчителі.
"Згідно із законопроектом, не потрібно буде сплачувати ані 18% податку на доходи фізичних осіб, ані 1,5% військового збору. Це зменшить фінансовий тиск на родини, які отримали житло та виплачують кредит", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Загалом завдяки програмі "єОселя" майже тисяча родин отримали житло. Видано пільгових кредитів на 1,2 млрд грн.
Економічна правда