Нападения на торговые суда в Красном море привели к остановке перевозок Maersk

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Датская судоходная компания Maersk после серии нападений на свои суда заявила, что приостанавливает все рейсы через Красное море.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что суда Maersk, которые были спущены на воду из части Йемена, подверглись серию нападений контролируемой хуситами - повстанческим движением, которое поддерживает Иран.

"Группировка заявила о своей поддержке ХАМАС и утверждает, что атакует корабли, направляющиеся в Израиль. Красное море является одним из важнейших в мире путей транспортировки нефти и топлива", - говорится в сообщении.

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Пролив Баб-эль-Мандаб, также известный как Ворота слез, - это важный морской путь, который соединяет Красное море с Аденским заливом. Он расположен между Йеменом на Аравийском полуострове и Джибути и Эритреей на побережье Африки.

Пролив имеет ширину всего 20 миль (32 км), что делает его опасным для навигации. Ежегодно через него проходит около 17 000 судов, перевозящих около 10% мировой торговли.

Генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форгионе заявил, что остановка Maersk своих транспортных перевозок в Красном море повлияет на каждое звено в цепочке поставок и только увеличит шансы того, что критически важные продукты не прибудут к месту назначения вовремя до Рождества.

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Напомним:

Датский логистический гигант Maersk заявил об увольнении по меньшей мере 10 тыс сотрудников в условиях избытка мощностей, роста расходов и снижения цен, что привело к падению акций компании.