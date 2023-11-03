Судноплавний гігант Maersk звільнить 10 тисяч співробітників через спад у галузі

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Данський логістичний гігант Maersk заявив про звільнення щонайменше 10 тис співробітників в умовах надлишку потужностей, зростання витрат і зниження цін, що призвело до падіння акцій компанії.

Про це повідомляє Reutes.

Компанія, яка контролює близько однієї шостої світової торгівлі контейнерами, відзначила більш різке падіння попиту, ніж очікували аналітики та інвестори.

Керівництво Maersk, в якій у січні працювало 110 тис співробітників, заявило, що перебуває в процесі скорочення своєї робочої сили до менш ніж 100 тис, що призведе до економії 600 млн доларів в наступному році.

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"Якщо четвертий квартал не принесе якихось поліпшень, то я думаю, що в 2024 році нас чекає досить складна ситуація", - сказав генеральний директор Maersk Вінсент Клерк.

За словами Клерка, негативне зростання доходів у третьому кварталі відбулося в основному в секторі роздрібної торгівлі та способу життя, особливо в Північній Америці, а також в автомобільній та технологічній галузях. Акції групи впали на 17,5% до найнижчого рівня за останні три роки.

У Maersk заявила, що очікують падіння світових обсягів контейнерних перевезень у своєму найбільшому сегменті на 2% в цьому році, в першу чергу в результаті слабкого споживчого попиту і розпродажу фірмами своїх запасів через боротьбу за товари після пандемії коронавірусу.

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Галузь інвестувала значні кошти в нові контейнеровози під час і після пандемії, щоб задовольнити високий попит і отримати вигоду від рекордних фрахтових ставок. У компанії додають, що з літа на ринок вийшла велика кількість нових суден без ознак простою або утилізації.

Нагадаємо:

Данська компанія Maersk, світовий лідер контейнерної логістики, уклала угоду зі SpaceX щодо забезпечення доступу до високошвидкісного супутникового інтернету системи Starlink для всього свого флоту контейнеровозів, що налічує понад 330 суден.