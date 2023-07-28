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Япония ужесточает запрет на экспорт товаров в Россию

Пятница, 28 июля 2023, 09:00 - Алексей Павлыш

Япония с 9 августа вводит запрет на экспорт в РФ автомобилей с двигателями более 1,9 л, гибридных машин и электромобилей. Под запрет также попадет ввоз в Россию яхт, поездов, изделий из металлов и стекла, тканей.

Об этом сообщает Министерство экономики Японии.

"Учитывая текущую ситуацию в Украине, а также с целью содействия международным усилиям Японии по поддержанию международного мира и исходя из содержания мер, которые недавно решили принять ведущие страны мира, Кабинет Министров в пятницу, 28 июля 2023 года, одобрил частичное изменение в Приказ о контроле за экспортной торговлей с целью введения мер по запрету экспорта в Россию.

Новые меры вводятся со среды, 9 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

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В опубликованном примерном списке запрещенных для экспорта в РФ указаны транспортные средства и запчасти к ним, в частности с бензиновым и дизельным двигателем с объемом более 1,9 литра, гибридные автомобили и электромобили.

Окончательный перечень товаров будет представлен до 2 августа. Сейчас в нем присутствуют:

  • химические и другие вещества, в частности - гашеная известь, перекись водорода, красители и пигменты, полиграфические краски, масла, средства для обработки текстильных волокон, кожи, меха и других материалов, модифицированный крахмал и клеи;
  • материалы для фотографии или пленки, в частности светочувствительная рулонная фотопленка;
  • продукция для химической промышленности - реагенты, катализаторы, ускорители реакций;
  • пластмассы и изделия из них (в их числе - акриловые полимеры);
  • резина и изделия из нее (шины для крупногабаритных транспортных средств);
  • древесина и изделия из нее, включая фанеру, шпон и панели из него, мебель;
  • изделия из натуральной и композитной пробки и изделия из нее;
  • целлюлоза и макулатура, бумага, картон и картонные изделия;
  • хлопок и хлопчатобумажная ткань, пряжа, искусственное волокно и текстиль из него;
  • вата, ткани, промышленные текстильные изделия, трикотаж, бывшая в употреблении одежда;
  • камень, гипс, цемент, асбест, слюда, асфальт и другие подобные материалы;
  • керамические изделия, стекло и изделия из стекла;
  • железо, сталь, медь, никель, алюминий, свинец и другие металлы и изделия из них;
  • котлы и оборудование, а также их части и принадлежности;
  • электрическое оборудование и его части;
  • железнодорожные локомотивы, путевые транспортные средства, электровозы и тепловозы
  • яхты, прогулочные или спортивные суда и тому подобное.

С апреля 2022 года из Японии в Россию запретили вывозить автомобили дороже 6 млн иен (эквивалент 44 100 евро).

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Напомним:

Сообщалось, что правительство Японии намерено значительно усилить ограничения на экспорт легковых автомобилей, в том числе подержанных, как дополнительную санкцию против России за ее вторжение в Украину.

Экономическая правда

Япония Россия авто
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