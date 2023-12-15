Польские перевозчики добились через суд разрешения возобновить блокаду на границе
С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики снова могут начать протестовать перед польско-украинским пограничным переходом в Дорогуске.
Такое решение принял Краевой суд в Люблине, сообщает Радио Люблин.
Суд рассмотрел апелляцию польских перевозчиков на решение мэра Дорогоской общины Войцеха Саввы, который не согласился на такой протест.
По мнению суда, решение не согласуется с законом о сборах.
Решение подлежит немедленному исполнению, но войт может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Мэр Дорогоской общины пока не знает, будет ли подавать апелляцию, поскольку не видел решения суда.
"Я еще не решил, буду ли обжаловать постановление суда. У меня есть на это 24 часа. Обоснование мы еще не получили, ждем обоснования и только тогда сможем обжаловать это решение", - сказал чиновник.
Он уверен, что его решение было правильным.
"Даже сегодня, если посмотреть, очередь уже до Дорогуска. Я считаю, что это будет большая угроза безопасности. Очередь уже достигла 60 км и, думаю, будет увеличиваться", - сказал он.
Напоминаем:
Председатель общины Дорогуск Войцех Сава не разрешил проведение новой акции протеста перевозчиков на подъездной дороге к пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Отзывая разрешение на протест перевозчиков на подъездной дороге к пограничному переходу с Украиной, Войцех Савва сослался на предусмотренную законом предпосылку - угрозу имуществу значительных размеров.