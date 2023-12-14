В Польше местные власти не разрешили перевозчикам снова блокировать ПП "Ягодин-Дорогуск" 

Глава громады Дорогуск не розрешил проведение новой акции протеста перевозчиков на подъездной дороге к пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщает RMF24.

https://www.rmf24.pl/regiony/lublin/news-co-dalej-z-protestem-przewoznikow-w-dorohusku-jest-decyzja-w,nId,7207175#crp_state=1

Отзывая разрешение на протест перевозчиков на подъездной дороге к пограничному переходу с Украиной, Войцех Сава сослался на предусмотренную законом предпосылку – угрозу имуществу значительных размеров, предает RMF24.

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В ответ протестующие пообещали подать в суд. Отмечается, что перевозчики не согласны с принятым решением отозвать разрешение на проведение митинга.

"Водители заявили, что подадут апелляцию в суд, а также подадут новые ходатайства о протестах в нескольких местах", - указывается в сообщении.

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