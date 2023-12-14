Понад 2 мільярди з кишень українців для порятунку "Київміськбуду"

Витрати на погашення боргів і добудову довгобудів "Київміськбуду" хочуть перекласти на державний бюджет і витребувати у центральної влади 2,28 мільярди гривень.

Таке рішення ухвалила тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки ПрАТ "ХК "Київміськбуд" після аналізу фінансово-господарської діяльності компанії протягом 2020-2023 років.

Члени ТКК загадковим чином не знайшли причини появи невиконаних зобов’язань на суму в 6,5 млрд, не зрозуміли, як борги виникли і чия неефективна робота до цього призвела.

Але замість цього ухвалили рішення рекомендувати Київраді звернутись до уряду з вимогою щодо компенсації ПрАТ "ХК Київміськбуд" сумарного запланованого збитку, пов’язаного із добудовою проєктів "Укрбуд" в сумі 2,28 млрд грн.

Реклама:

І це вже не перша спроба перекласти відповідальність президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігоря Кушніра і членів наглядової ради компанії-забудовника на когось іншого.

У квітні 2023 року "Київміськбуд" вже звертався до Київради з проханням докапіталізувати компанію на мільярд гривень. Але після оприлюднення інформації про розкішний спосіб життя Ігоря Кушніра це прохання зникло з публічного простору.

Однак, від ідеї не відмовились і за кілька місяців сума на так звану докапіталізацію вже зросла з одного мільярда до 2,28.

Також члени ТКК запропонували підтримати рішення керівництва компанії щодо обсягів планування збитків і рекомендувати департаменту комунальної власності КМДА ухвалити рішення про збільшення складу наглядової ради до п'яти осіб!

Тобто не звільнити, замінити на ефективних менеджерів, а збільшити кількість людей, які довели компанію до збитковості і залишили без житла 40 тисяч інвесторів.

До слова, склад наглядової ради затверджується мером Києва Кличком і завдання її членів — контролювати менеджмент на користь та в інтересах громади столиці.

Зараз до складу наглядової ради входять одразу три підлеглі Кличка: Володимир Бондаренко (секретар Київської міськради, заступник міського голови), Андрій Гудзь (очільник Департаменту комунальної власності КМДА ще з 2014 року) та Микола Поворозник (перший заступник міського голови).

Тому й не дивно, що комісія Київради "не помітила" жодних негараздів як у роботі керівництва компанії, так і в роботі наглядової ради. Хоча саме вони несуть відповідальність за розтрати коштів, зокрема бюджетних, яких мало вистачити як на добудову власних об’єктів, так і переданих ще у 2019 році 26 недобудованих об’єктів не менш скандального "Укрбуду" Максима Микитася.

Досі 16 "укрбудівських" об’єктів так і залишилися недобудованими, як і значна частина об’єктів самого "Київміськбуду".

Верхом цинізму у цій ситуації є те, що проблема з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" створена штучно. Інформація про перебування компанії на межі банкрутства — маніпулятивна.

Бо доведення до банкрутства – це взагалі стаття Кримінального кодексу, має бути відкрито кримінальне провадження, а відповідальності особи, які довели до банкрутства, — притягнуті до відповідальності.

Маніпуляція терміном "доведення до банкрутства" нібито передбачає докапіталізацію компанії з державного бюджету. При цьому претензій до осіб, які очолювали "Київміськбуд" протягом останніх років, немає.

Але можливість виконати боргові зобов’язання у "Київміськбуду" є.

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" має активів на 16,3 мільярдів, а невиконані зобов’язання становлять 6,5 млрд. Тож, можна, наприклад:

- реалізувати вільні земельні ділянки під забудову (у власності компанії їх сім, загальною площею 25 гектарів);

- продати паркомісця у вже введених в експлуатацію ЖК, для цього достатньо лише знизити їхню вартість і вони одразу стануть цікаві покупцям;

- скоротити адміністративні видатки (нащо "бідній" компанії витрачати на ремонт офісу та його меблювання новими меблями 5 млн грн?), пересісти на скромніші автівки тощо.

Але замість цього менеджмент компанії через своїх фактично спільників у тимчасово контрольній комісії хоче виманити понад два мільярди гривень у держави, прикривається штучними "боргами" і котрий рік поспіль мучить інвесторів, які увесь цей час мріють нарешті отримати власне житло.

Компанія сьогодні перебуває в такому стані, що не може (або не хоче) вводити в експлуатацію житло для 40 тисяч людей. І фактично тримає цих людей просто в заручниках.

Водночас тимчасова контрольна комісія радить Київраді звернутися до Уряду з проханням виділили кошти для добудови житла. Більше того, уповноважує на "затвердження збитків".

Але на цьому Київрада не зупинилася – тимчасову контрольну комісію з питань перевірки "Київміськбуду" вирішили закрити. Для цього потрібно було затвердити остаточний звіт, тому минулого вівторка за кілька хвилин провели швидке зібрання, затвердили фінальний звіт, додали пункт про звернення до правоохоронних органів з приводу матеріалів у ЗМІ щодо керівництва "Київміськбуду", фінансово-економічного стану компанії-забудовника та доведення до банкрутства... Деякі депутати на це "купилися", деякі зробили вигляд, що "купилися"…