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"Киевстар" продолжает восстанавливать мобильный интернет, работают 95% базовых станций - спикер

Пятница, 15 декабря 2023, 11:53 - Анастасия Жарикова

По состоянию на утро 15 декабря абонентам мобильного оператора "Киевстар" доступны голосовая связь, в том числе - в международном роуминге и услуги "Домашнего Интернета", продолжается восстановление доступа к мобильному интернету.

Об этом в комментарии ЭП сообщила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

"За минувшие сутки специалисты компании восстановили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве", - отметила она.

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета". Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины. 

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Сегодня компания планирует дальнейшее восстановление услуг передачи данных для абонентов.

"Сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии", - добавила Леличенко.

О 100% работоспособности сервисов компания проинформирует по завершении всех стабилизационных мероприятий. 

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"В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их оперативно устраняют. Напоминаем, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, надо перезагрузить телефон, или включить и выключить "авиа" режим. Также помогает выбор сети в настройках телефона", - напомнила пресс-секретарь.

Напоминаем:

Вечером 14 декабря мобильный оператор "Киевстар" начал восстановление услуг мобильной передачи данных - первой областью, где "Киевстар" восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская.

Киевстар мобильная связь интернет
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Экономическая правда
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