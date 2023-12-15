Растрата 18 миллионов ГП "Антонов": дело направили в суд

14 декабря прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора по правовым вопросам ГП "Антонов" и бывшего директора адвокатского объединения.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Работников разоблачили на растрате и пособничестве в растрате более 18 млн грн средств госпредприятия, а также составлении заведомо ложных официальных документов.

В рамках следствия установили, что в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг обязалось предоставить услуги ГП "Антонов" по взысканию задолженности с АО "Брокбизнесбанк" по депозитному договору, общий объем которого составил более 347 млн грн.

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В декабре 2018 года в ГП "Антонов" от АО "Брокбизнесбанк" в качестве частичного взыскания задолженности передано нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн грн.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно составлять 5% от стоимости переданного, однако не реализуемого имущества.

"Однако директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре и при пособничестве директора адвокатского объединения, согласовал оплату предоставленных адвокатским объединением услуг в безосновательно завышенном размере – почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата около 7 млн грн )", – добавили в САП.

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В мае 2021 года во исполнение Законов Украины и Распоряжения Кабинета Министров Украины нежилое здание передано в сферу управления одного из госучреждений по рыночной стоимости свыше 212 млн грн. На указанную сумму были списаны долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством.

В дальнейшем, директор по правовым вопросам ГП "Антонов" при пособничестве директора адвокатского объединения принял выполнение юридических услуг и предоставил разрешение на дополнительное перечисление денежных средств государственного предприятия в пользу юридической фирмы якобы за выполнение договора о предоставлении юридических услуг в результате передачи в сферу управления одной из государственных учреждений здания по рыночной стоимости свыше 212 млн грн.

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Экономическая правда