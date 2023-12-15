Три пункта пропуска из Польши до сих пор заблокированы, в очередях стоят 2600 фур

В очередях на границе с Польшей на въезд в Украину находится 2,6 тыс грузовиков.

Об этом об эфире общенационального телемарафона сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Непростая ситуация на границе с Польшей. Три направления – пункты пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини – продолжают блокироваться представителями перевозчиков и фермеров Польши. По утрам, по информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на этих трех направлениях сторона Украины находится около 2 600 грузовиков. Больше всего на пункте пропуска Шегини", – сказал Демченко.

Он добавил, что есть положительная динамика по пункту пропуска "Ягодин", разблокированному 11 декабря.

Реклама:

По словам Демченко, постепенно в этом направлении растет поток грузовиков.

"За вчерашний день это направление пересекло около 1,2 тыс грузовых средств в обе стороны, больше в направлении Украины. Это те показатели, которые были до блокировки, до 6 ноября. В очереди находится еще достаточно большое количество транспортных средств, это 1,7 тыс на территории Польши в сторону Украины", – сказал спикер ГНСУ.

Он отметил, что пока нет информации о снятии блокады по этим трем направлениям, ожидается, что работа, которую ведет правительство Украины в этом направлении позволит достичь результатов.

Реклама:

Напоминаем:

Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась в 14-00 11 декабря.

За сутки с 8-00 11 декабря по 8-00 12 декабря разблокированный пункт пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" пересекло 587 грузовиков.