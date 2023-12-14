Фонд энергетической поддержки Украины собрал уже более 400 миллионов евро
Фонд энергетической поддержки Украины уже аккумулировал более 400 миллионов евро.
Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский, передает Укринформ.
"По просьбе и при поддержке Европейской комиссии Секретариат начал ряд мероприятий и действий, направленных на поддержку Украины и украинского энергетического сектора в условиях военных действий. Самым известным из них является Фонд Энергетического Сообщества, созданный по просьбе комиссара Симсон (еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон – ЭП) и в сотрудничестве с министром Галущенко (министром энергетики Германом Галущенко – ЭП) Фонд уже собрал более 400 миллионов евро в виде объявленных взносов", – рассказал Лорковский.
Он выразил благодарность донорам, в частности, Европейскому Союзу, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании, Австрии, а также частным компаниям, которые приняли решение внести вклад в этот фонд.
Лорковский добавил, что другим инструментом, разработанным Секретариатом, является помощь Украине в виде неденежных пожертвований, предоставляемых частными компаниями из Европейского Союза.
По его словам, эта система бесплатна для компаний Евросоюза.
Напомним:
В Фонд поддержки энергетики Украины поступит первая часть взноса от Дании в размере 4 миллионов евро, еще 3 миллиона евро страна предоставит позже.