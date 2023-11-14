Дания внесет 7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины

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В Фонд поддержки энергетики Украины вскоре поступит первая часть взноса от Дании в размере 4 миллионов евро, еще 3 миллиона евро страна предоставит позже.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины грантовый взнос на общую сумму 7 миллионов евро, которые будут направлены на закупку оборудования по восстановлению энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак", – сообщил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко в рамках международной конференции "Энергия для восстановления Украины".

Огор также подчеркнул, что Дания продолжит помогать Украине в противостоянии российскому агрессору, в частности, на энергетическом фронте. Это четкая позиция как правительства страны, так и датского бизнеса.

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Галущенко, в свою очередь, поблагодарил за то, что Дания стала первым спонсором Фонда, внеся грантовый взнос на сумму около 536 тыс евро. Эти средства были направлены на закупку энергетического оборудования для 10 украинских энергокомпаний.

"Во время войны украинско-датское энергетическое партнерство сыграло важную роль для срочного ремонта и развития децентрализованной генерации. Мы ценим помощь правительства Дании и всего народа…" – отметил глава Минэнерго.

Напомним:

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Общий объем обязательств доноров по грантовым вкладам в Фонд поддержки энергетики Украины составил более 322 миллионов евро.

За период с января до начала октября 2023 года в рамках работы Фонда заключили более 200 соглашений на закупку энергетического оборудования.









