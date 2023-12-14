НБУ посвятил новую памятную монету украинским железнодорожникам

фото: нбу

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинским железнодорожникам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"С первых дней полномасштабной войны Укрзализныця стала "дорогой жизни" для миллионов украинцев. Уставшие, обессиленные, но самоотверженные и смелые украинские железнодорожники спасли от боевых действий сотни тысяч украинцев. Сегодня железная дорога соединяет Украину с миром, перевозит тонны стратегически важного груза. А главное – остается путем домой, в освобожденные ВСУ городки и поселки. Спасибо вам, сильные, храбрые, верные "железные" люди, и дарим памятную монету, выпущенную в вашу честь", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Как выглядит монета?

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На аверсе расположен стилизованный трезубец, контуры которого очерчены изображением железнодорожных путей.

На реверсе – поезд с логотипом Укрзализныци, мчащийся сквозь острые острия.

фото - нбу

"Мотив реверса иллюстрирует реальные события начала полномасштабного вторжения, когда на границе Херсонской и Запорожской областей украинские железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Вдогонку и наперерез поезда танки агрессора пытались остановить эвакуацию мирного населения", – объяснили в регуляторе.

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Как приобрести монеты?

С 20 декабря монеты будут доступны для покупки в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

А также будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 50 тысяч штук.

Напомним:

27 октября Национальный банк ввел в обращение новую памятную серебряную монету "Украинский язык" номиналом 10 гривен и тиражом 5000 экземпляров.