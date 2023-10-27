В НБУ показали новую монету номиналом 10 гривен, приуроченную ко Дню украинской письменности

27 октября Национальный банк ввел в обращение новую памятную серебряную серебряную монету "Украинский язык" номиналом 10 гривен и тиражом 5000 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета приурочена ко Дню украинской письменности.

Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины". Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

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На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, что символизирует мелодичность украинского языка, в центре буквы - малый Государственный Герб Украины. На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминает гнездо как символ дома и оберег семьи.

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита с акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, использующих кириллицу.

Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины". Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

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Купить серебряную памятную монету "Украинский язык" можно с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. С ноября - у банков-дистрибьюторов: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.

Также в ноябре планируется введение в обращение памятной монеты "Украинский язык" номиналом 5 гривен из нейзильбера. Ожидаемый тираж - до 75 000 штук.