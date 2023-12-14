Минфин запустил новый инструмент для бизнеса по программе доступных кредитов

Украина получила 50 миллионов евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в рамках Программы государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Средства будут направлены на рефинансирование расходов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит и дальше обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию.

В ведомстве напомнили, что государственная программа реализуется Фондом развития предпринимательства, оказывающей финансовую поддержку украинскому бизнесу, направленную на его восстановление и развитие в условиях военного положения.

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"Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов правительства Украины и осуществляется благодаря государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Финансовая помощь от KfW позволяет продолжать обеспечение украинского бизнеса доступным финансированием, что в свою очередь будет способствовать их развитию, созданию новых рабочих мест и росту экономики страны в условиях полномасштабной войны", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним:

В сентябре Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

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В частности, была усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях. А также внедрены механизмы господдержки по договорам факторинга, которые будут стимулировать развитие отечественного производства.