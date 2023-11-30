Дело Коболева направили в суд 

ФОТО: FACEBOOK.COM/ANDRIY.KOBOLYEV/

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу Коболева о незаконных премиях на 229 млн грн.

Об этом сообщили в САП.

29 ноября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении Андрея Коболева – экс-председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, 30 ноября коллегия судей ВАКС в подготовительном судебном заседании удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением залога.

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Согласно этим ограничениям, Коболев должен:

прибывать по каждому требованию следователя и прокурора;

не выезжать за пределы Украины без разрешения;

информировать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с рядом лиц;

сдать на хранение загранпаспорта.

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Напомним:

САП и НАБУ в январе 2023 года сообщили экс-главе НАК о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма значительно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

В конце сентября 2023 года ВАКС снизил залог Коболева с 229,248 млн грн до уровня фактически внесенного 107,127 млн и снял с него электронный браслет.