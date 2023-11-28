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Синхронізацію енергосистем України та ЄС повністю завершили

Вівторок, 28 листопада 2023, 20:13 - Анастасія Дячкіна

Процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено, можливості для імпорту електроенергії з Європи збільшено до 1700 МВт.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"ENTSO-E також збільшило на 500 МВт технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови – до 1700 МВт. Таке рішення було прийнято нашими партнерами після відповідних досліджень безпечної та стабільної синхронної роботи української та європейської енергосистем. І це суттєвий внесок у стійкість нашої енергосистеми під час холодів та можливих атак ворога на енергетичні об’єкти", – написав Кудрицький.

Крім того, ЕNTSO-E визнало, що Укренерго виконало ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем.

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У березні 2022 року Україна екстрено приєдналась до європейської енергосистеми. Для того, щоб перейти з екстреної на постійну синхронну роботу з ENTSO-E "Укренерго" мало завершити виконання всіх технічних умов, про які Україна домовилась з європейськими колегами ще у 2017 році. 

 

Нагадаємо: 

Восени 2023 року "Укренерго" та європейське енергооб’єднання ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

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Укренерго енергетика ЄС електроенергія
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