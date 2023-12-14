Из-за непогоды и обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии: "Укрэнерго" призывает к экономии
Утром 14 декабря потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,9% от предыдущего дня, из-за обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
13 декабря суточный максимум был днем на 1,5% ниже, чем 12 декабря. 14 декабря потребление утром уже на 1,9% выше, чем накануне.
"Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Сейчас очень важно потреблять электроэнергию экономно", - отметили в компании.
На востоке враг в очередной раз обстрелял одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Также из-за повреждения обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах. Три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.
Солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.
"В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", - добавили в "Укрэнерго".
Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Экспорт электроэнергии не осуществляется.
Напоминаем:
В энергосистеме Украины 11 декабря присутствовал дефицит мощности в электросети. В очередной раз НЭК "Укрэнерго" была вынуждена привлечь помощь из Польши и Румынии.
Экономическая правда