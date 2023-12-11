Україна отримає третій транш від МВФ у розмірі 900 мільйонів доларів
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування - тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 мільйонів доларів.
Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
"Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - зазначила під час пресбрифінгу директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Затвердження другого перегляду програми уможливлює переказ українському уряду третього траншу в розмірі близько до 900 млн дол.
"Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні. Не перемикайтесь - цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", - додав Рашкован.
Нагадуємо:
У листопаді Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн дол.
Економічна правда