Почти половина всего оборота в украинском ІТ приходится на Киев

Инфографика: IT Research Ukraine

Киев и Киевская область занимают 41,5% в обороте IT-отрасли Украины, доля Львовщины является второй по объему и составляет 16,1%.

Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine Львовского ИТ Кластера.

Отмечается, что полномасштабная война изменила региональную структуру ИТ-индустрии Украины: Львовская область стала центром релокации и занимает второе место по количеству занятых и по объему оборота. Доля Львовщины в обороте техотрасли - 16,1%.

Наибольшую долю в обороте украинской T-отрасли занимает Киев и Киевская область, а именно 41,5%.

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Кроме того, в результате внутреннего перемещения людей и бизнеса с востока вырос локальный оборот IT на юге. В частности, доля Днепра в обороте IT-отрасли - 8,3%, Одессы - 5,4%.

"Для Харьковщины релокация бизнеса и специалистов стала одним из самых больших вызовов. В то же время по результатам уплаченных налогов в местные бюджеты, регистрацию ІТ-специалисты из Харьковской области не изменили. Следовательно, поступления ЕН в 2022 году в области выросли и остаются на уровне в 2023 году", – говорится в исследовании.

Напомним:

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В 2023 году экспорт ІТ-услуг, вероятно, уменьшится на 2,3 - 7,7% и составит 6,7-7,1 млрд долл.