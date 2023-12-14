У 2023 році український експорт ІТ-послуг може скоротитись на майже 8% – дослідження

інфографіка: IT Research Ukraine

У 2023 році експорт ІТ-послуг, ймовірно, зменшиться на 2,3 - 7,7% і становитиме 6,7-7,1 млрд дол.

Про це йдеться в досліджені IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера.

Згідно з даними експорт ІТ-послуг, імовірно, становитиме 6,7-7,1 млрд дол, впавши в діапазоні 2,3–7.7%. Відтак, поточний рік стане першим за час незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Крім того, частка IT у ВВП України становить 4,9%, а загальний оборот ІТ-галузі у 2023 році зросте до 8 млрд дол проти 7,97 млрд дол минулого року.

Реклама:

У 2022 році український ІТ-експорт становив 7,35 млрд дол, що на 5,8% більше, ніж у 2021 році, коли ІТ-індустрія забезпечила 6,94 млрд дол валютні надходження.

За словами СЕО Львівського IT Кластера Степана Веселовського, технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці. Адже забезпечує значний обсяг валютних надходжень. Комп'ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж минулоріч, тоді було 45,5%.

Нагадаємо:

Реклама:

У третьому кварталі року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 1,6 мільярда доларів, за підсумками року технологічна індустрія вперше за 32 роки може не показати росту в порівнянні з минулим роком.