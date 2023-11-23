"Нафтогаз" отримає від ЄБРР кредит на 200 мільйонів євро

Нафтогаз України

Європейський банк реконструкції та розвитку та НАК "Нафтогаз України" підписали угоду про залучення кредиту на 200 мільйонів євро.

Про це повідомили пресслужби "Нафтогазу" та ЄБРР.

Угоду підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне 22 листопада.

Це дуже важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни в умовах війни. Я щиро вдячний ЄБРР та безпосередньо Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час", – зазначив Олексій Чернишов.

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"Ми пишаємося нашою співпрацею з Нафтогазом, який також покращує своє управління та, після труднощів у минулому, успішно завершив реструктуризацію своїх облігацій — ми готові підтримувати їх і надалі", — сказав Маттео Патроне.

"Це дуже важливий крок до зміцнення енергетичної стабільності нашої країни в умовах воєнного часу. Я щиро вдячний ЄБРР та Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час", – прокоментував Олексій Чернишов.

Зазначається, що це підписання приводить до реалізації угоди, спочатку укладеної в червні на Конференції з відновлення України в Лондоні між президентом ЄБРР Оділем Рено-Бассо та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії.

Нагадуємо:

У червні 2023 року ЄБРР та уряд України домовилися об’єднати зусилля для мобілізації нового великого пакету фінансування для підтримки енергетичної безпеки країни, банк виділить 600 мільйонів євро у вигляді позик та грантів від міжнародних партнерів.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписав три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо мобілізації 200 млн євро для "Укренерго", 200 млн євро для "Нафтогазу" і 200 млн євро для "Укргідроенерго".

Економічна правда