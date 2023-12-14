В этом году медиана дохода украинских айтишников выросла на 11%: до 2630 долларов

Инфографика: IT Research Ukraine

В Украине медиана дохода IT-специалистов в 2023 году выросла на 270 долл до 2630 долл, в частности средняя зарплата технических специалистов составляет 4217 долл, а нетехнических - 2322 долл.

Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine Львовского ИТ Кластера.

Отмечается, что медиана дохода в Украине составляет 2630 долл, что на 270 долл больше чем в 2022 году. Больше всего IT-специалистов в возрастной категории от 26 до 35 лет, а треть специалистов - женщины.

Однако зарплаты каждого десятого айтишника в Украине снизились, но доля тех, чей доход вырос - увеличилась. В 2022 году таких было 14%, в этом году втрое больше - почти 44%.

Реклама:

"В то же время большая часть опрошенных отметили, что выросли и их расходы: 72,9% в 2023 в противовес 62% в прошлом году. Больше всего заработанного тратят на базовые потребности: аренду жилья, питание и тому подобное. Более 80% айтишников могут экономить: в среднем откладывают четверть дохода. Однако, каждый десятый сохраняет большую часть ежемесячного вознаграждения", - говорится в сообщении.

В целом за 2023 год количество специалистов в индустрии увеличилось на 6% до 307,6 тысячи специалистов. Из них 242 тысячи живут и работают в Украине.

Кроме того, на 20% увеличилось количество украинских специалистов за рубежом. Сейчас их численность достигает 65 тысяч, в противовес 55-57 тысяч в прошлом году. Более 14% специалистов планируют легализоваться за рубежом. Только 0,8% уже это сделали.

Реклама:

Добавляется, что 59,5% ІТ-специалистов хотят жить в Украине, что на 2,5% больше по сравнению с 2022 годом. Те, кто хотят переехать в другую страну уже в этом году или в начале следующего составляет около 4%, или 9 -11 тысяч.

Напомним:

В течение 2022 года большинство компаний на ИТ-рынке пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками: 46% ІТ-специалистов имели пересмотр зарплаты, 15% опрошенных заявили об урезании выплат после начала полномасштабной войны.