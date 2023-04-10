15% ІТ-фахівців торік урізали виплати, майже половині переглянули зарплату – дослідження

Упродовж останнього року більшість компаній на ІТ-ринку намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками: 46% ІТ-фахівців мали перегляд зарплати, 15% опитаних заявили про урізання виплт після початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у дослідженні DOU.

Зазначається, що найчастіше зменшували бонуси (9%), рідше - зарплати й інші фінансові виплати (по 5%).

При цьому найчастіше до урізань вдавалися державні та комунальні підприємства й організації - про зменшення розміру виплат сказали 39% співробітників.

"Продуктові компанії теж дещо частіше зменшували зарплати та бонуси (про це повідомили 17% їхніх співробітників), порівняно з аутсорсинговими та аутстафінговими компаніями і стартапами (13-14%).

Великі компанії від 200 співробітників намагалися не зменшувати зарплати. Тільки 3-5% фахівців звідти зауважили, що компанія урізала зарплати, проти 8% з-поміж співробітників менших компаній. Бонуси найчастіше зменшували компанії на 10–50 співробітників (11%)", - йдеться у дослідженні.

Затримки у виплаті зарплат чи бонусів протягом останнього року теж траплялися вкрай рідко: тільки 8% опитаних сказали, що компанія затримувала платежі, а 4% зазначили, що затримують зараз.

Водночас у маленьких і середніх компаніях це траплялося частіше, ніж у великих. 17% фахівців у компаніях до 10 людей повідомили, що виплати затримували, проти 3% у компаніях на 1000 і більше співробітників.

Державні підприємства та організації, стартапи та продуктові компанії затримувати виплати співробітникам дещо частіше за аутсорсингові та аутстафінгові, додали в DOU.

Також повідомляється, що 39% фахівців мали плановий перегляд зарплати протягом останнього року.

" 11% отримали підвищення зарплати через зміну тайтлу. 43% опитаних не мали підвищень зарплати за останній рік. Аутсорсингові, аутстафінгові та продуктові компанії частіше збільшували зарплати своїм співробітникам: близько половини їхніх фахівців отримали підвищення.

Стартапи та державні й комунальні підприємства робили це рідше - підвищення отримали 36% і 29% їхніх співробітників", - резюмує DOU.

Економічна правда