Курс валют на 14 декабря: евро в банках дорожает

14 декабря наличная гривня несколько укрепилась к доллару, но ослабла к евро на "черном рынке", в банках подорожал наличный евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,07 – 37,63 грн против котировок в 36,49 – 37,68 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,55 – 40,83 грн против курса 40,48 – 40,67 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,2 – 37,7 грн (курс на 13 декабря – 37,2 – 37,7 грн);

Евро – 40,2 – 40,85 грн (курс на 13 декабря – 40,0 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 36,95 – 37,45 грн;

Ощадбанк – 37,2 – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 37,0 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,55 грн, в Универсал Банке (monobank) – 36,97 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковском валютном рынке на 14 декабря на уровне 37,0245 по сравнению с 36,9861 накануне.

Экономическая правда