За підсумками року ІТ-галузь України вперше не продемонструє зростання - асоціація

У третьому кварталі року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 1,6 мільярда доларів, за підсумками року технологічна індустрія вперше за 32 роки може не показати росту в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер.

Експортна виручка в ІІІ кварталі була на 5,5% менше ніж в аналогічний період у 2022, що у доларовому еквіваленті становить 95 млн дол.

Також, за результатами 9 місяців 2023 у порівнянні з аналогічним перідодом 2022 року на 8,4% менший обсяг комп’ютерних послуг. Цього року він склав 5 млрд дол, тоді як торік становив на 460 млн дол більше.

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У вересні цього року обсяг IT-експорту становив 521 млн дол. Порівняно з серпнем показник менший на 8% або ж 45 млн дол та на 9,9% або ж 57 млн дол менше у порівнянні з вереснем 2022.

Асоціація прогнозує, що при нинішньому тренді до кінця року обсяг IT-експорту ймовірно становитиме 6,6-7,1 млрд дол. Торік виручка IT-послуг принесла 7,3 млрд дол.

"За результатами 3 кварталу ми вже можемо сказати, що на жаль, 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком. Ми, як найбільша техспільнота, робимо все, щоб зменшити падіння обсягу IT-експорту і до кінця року вийти на показники хоча б 2022", — зазначив СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

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Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у вересні становила — 41,7% - на 4,5% менше ніж минулоріч.

Економічна правда