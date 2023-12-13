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Курс валют на 13 грудня: скільки коштують долар та євро

Середа, 13 грудня 2023, 10:08 - Анастасія Жарикова

13 грудня готівкова гривня різко зміцнилась до долара та євро на "чорному ринку", але ослабла в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,24 – 37,69 грн проти котирувань у 37,09 – 38,0 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,50 – 40,66 грн проти курсу 40,50 – 40,71 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,2 - 37,7 грн (курс на 12 грудня – 37,05 - 37,65 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,8 грн (курс на 12 грудня  – 40,0 - 40,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 36,95 - 37,45 грн;
  • Ощадбанк – 37,2 - 37,7 грн;
  • Укрексімбанк – 37,0 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Економічна правда

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