Украина может импортировать из ЕС до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль

Объединенная Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) приняла решение, которое позволяет Украине импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии из стран ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть решение ENTSO-E, благодаря которому Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии. Правительство создало необходимые механизмы, которые позволяют частному бизнесу импортировать электрическую энергию. Нужно активно использовать эти инструменты", - отметил он.

На заседании Антикризисного энергетического штаба министр энергетики и руководители энергетических предприятий доложили о ходе восстановительной кампании на объектах, запасах ресурсов и путях обеспечения покрытия спроса на электрическую энергию во время отопительного сезона.

Реклама:

"Устойчивое прохождение отопительного сезона - одна из ключевых наших задач. Все ответственные получили задания и поручения. В то же время каждый украинец может внести свой вклад в стабильность энергосистемы и экономить электроэнергию в пиковые часы", - добавил глава правительства.

Напоминаем:

Процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС полностью завершен.

Реклама: