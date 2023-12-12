На Киевщине из-за сбоя в "Киевстаре" не работает система оповещения о воздушной тревоге

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Из-за сбоя в сети мобильного оператора "Киевстар" в результате кибератаки в части населенных пунктов Киевской области не работает система оповещения.
Об этом сообщил в Facebook руководитель Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Киевская ОГА принимает все меры, чтобы жители области, несмотря на сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", вовремя получали информацию о сигнале "Воздушная тревога", - написал Кравченко.
Сейчас, по его словам, из-за такого сбоя не работает система оповещения в ряде населенных пунктов:
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- Буча
- Ирпень
- Вишневое
- Березань
- Сквира
- Ржищев
- Тараща
- Володарка
- Горская территориальная община (Бориспольской район).
"Кроме того, сейчас есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. Но во всех этих населенных пунктах сигнал "Воздушная тревога" дублируется другой системой оповещения.
В тех населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. Они через громкоговорители будут оповещать о воздушной опасности", - добавил глава ОГА.
Он добавил, что на Киевщине функционируют Пункты несокрушимости, оборудованные точками доступа Wi-Fi - там жители пристоличного региона смогут присоединиться к сети интернет.
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Напомним:
12 декабря из-за хакерской атаки произошел масштабный сбой в работе "Киевстара".
Из-за этого на территории Сумской городской территориальной общины временно не работает система оповещения о тревогах.
В отличие от Сум и Борисполя, в Киеве сбой в работе оператора "Киевстар" не будет влиять на функционирование системы оповещения о воздушной тревоге.
Экономическая правда