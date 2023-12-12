На Киевщине из-за сбоя в "Киевстаре" не работает система оповещения о воздушной тревоге

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Из-за сбоя в сети мобильного оператора "Киевстар" в результате кибератаки в части населенных пунктов Киевской области не работает система оповещения.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Киевская ОГА принимает все меры, чтобы жители области, несмотря на сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", вовремя получали информацию о сигнале "Воздушная тревога", - написал Кравченко.

Сейчас, по его словам, из-за такого сбоя не работает система оповещения в ряде населенных пунктов:

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Буча

Ирпень

Вишневое

Березань

Сквира

Ржищев

Тараща

Володарка

Горская территориальная община (Бориспольской район).

"Кроме того, сейчас есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. Но во всех этих населенных пунктах сигнал "Воздушная тревога" дублируется другой системой оповещения.

В тех населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. Они через громкоговорители будут оповещать о воздушной опасности", - добавил глава ОГА.

Он добавил, что на Киевщине функционируют Пункты несокрушимости, оборудованные точками доступа Wi-Fi - там жители пристоличного региона смогут присоединиться к сети интернет.

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Напомним: