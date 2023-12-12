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Сбой "Киевстар" повлиял на национальный роуминг: пользователи не могут перейти на другого оператора

Вторник, 12 декабря 2023, 11:29 - Лия Ильченко

Пользователи "Киевстар" с утра 12 декабря не могут перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в комментарии hromadske.

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", - говорится в сообщении.

Поэтому, все инструкции относительно того как решить проблему с работой сети, к сожалению, недейственны, сообщает Минцифры.

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В министерстве отметили, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании "Киевстар", чтобы снова вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят предоставление услуг.

"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как в дальнейшем можно уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", - добавили в Минцифры.

Напоминаем:

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Утром 12 декабря в сети Kyivstar произошел технический сбой. Из-за этого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентов.

Киевстар
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