В этом году ВВП Украины вырастет на 4,5%, международные резервы составят около 40 миллиардов долларов - МВФ

Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП Украины по итогам этого года до 4,5% и пересмотрел прогноз на 2024 год.

Об этом говорится в релизе МВФ.

Несмотря на войну России в Украине, макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось, что способствовало пересмотру прогноза роста в сторону повышения. Устойчивость экономики привела к лучшим показателям роста, длительному стремительному снижению инфляции и стабильному валютному рынку, в том числе после выхода Национального банка по привязке обменного курса, подкрепленного мощными резервами", – говорится в сообщении.

Базовый прогноз роста реального ВВП в 2023 году пересмотрен до 4,5%. В 2024 году Фонд ожидает, что рост несколько смягчится до 3-4% по мере продолжения войны.

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Однако в МВФ добавляют, что перспективы остаются подвержены значительным рискам, связанным с чрезвычайно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными ошибками в политике и задержками или дефицитом внешнего финансирования.

По итогам года МВФ ожидает, что международные резервы Украины составят 39,5 млрд долларов.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина уменьшит дефицит бюджета, увеличит доходы и примет Национальную стратегию доходов (это один из структурных маяков).

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"В рамках стратегии Национального банка Украины, основанной на условиях, недавний успешный переход в режим управляемого обменного курса является важным шагом к нормализации основ монетарной и валютной политики вместе с постепенным ослаблением чрезвычайных валютных мер. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может способствовать дальнейшему ослаблению монетарной политики", - отметила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

Также МВФ наблюдает за дебатами вокруг взыскания доходов с замороженных российских активов, но относится к этому нейтрально.

МВФ ожидает, что 2 миллиона украинцев останутся за границей на конец прогнозного периода (у них последний год, для которого есть прогноз – 2027).

Напоминаем:

Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования – теперь Украина сможет получить третий транш на сумму около 900 миллионов долларов.

Экономическая правда