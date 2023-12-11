"Укрпочта" объявила тендер на закупку 100 грузовиков за счет ЕБРР

укрпочта

"Укрпочта" в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) объявила тендер на закупку 100 грузовиков с сопутствующими услугами Full service по проекту развития логистики "Укрпочты".

Об этом говорится в сообщении на портале Prozorro, передает Интерфакс-Украина.

Реализация проекта планируется в 2024-2025 годах. Предложения принимаются до 29 января 2024 года.

"Обновление автопарка современными грузовиками позволит сократить время на доставку. Наличие надежного транспорта поможет беспрепятственно доставлять почту, посылки и другие грузы населению Украины и партнерам. Это еще один шаг в трансформации "Укрпочты" к предоставлению современных услуг", – говорится в сообщении.

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Проект финансируется за счет кредитных средств/гранта, предоставленного ЕБРР.

В конце декабря 2023 года планируется проведение разъяснительной онлайн-встречи с заинтересованными поставщиками, где они смогут задать вопрос о тендерной документации.

Напомним:

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В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития АО "Укрпочта" объявило на портале ЕБРР тендер на закупку 250 автомобилей-фургонов.