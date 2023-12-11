Все разделы
Укр / Рус

"Укрпочта" объявила тендер на закупку 100 грузовиков за счет ЕБРР

Понедельник, 11 декабря 2023, 20:36 - Анастасия Дячкина
 
укрпочта

"Укрпочта" в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) объявила тендер на закупку 100 грузовиков с сопутствующими услугами Full service по проекту развития логистики "Укрпочты".

Об этом говорится в сообщении на портале Prozorro, передает Интерфакс-Украина.

Реализация проекта планируется в 2024-2025 годах. Предложения принимаются до 29 января 2024 года.

"Обновление автопарка современными грузовиками позволит сократить время на доставку. Наличие надежного транспорта поможет беспрепятственно доставлять почту, посылки и другие грузы населению Украины и партнерам. Это еще один шаг в трансформации "Укрпочты" к предоставлению современных услуг", – говорится в сообщении.

Реклама:

Проект финансируется за счет кредитных средств/гранта, предоставленного ЕБРР.

В конце декабря 2023 года планируется проведение разъяснительной онлайн-встречи с заинтересованными поставщиками, где они смогут задать вопрос о тендерной документации.

Напомним:

Реклама:

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития АО "Укрпочта" объявило на портале ЕБРР тендер на закупку 250 автомобилей-фургонов.

Укрпочта ЕБРР тендер
Реклама:
Материалы по теме
"Укрпочта" объявила тендер на 250 фургонов за средства от ЕБРР 5 декабря 2023, 13:38
Новые правила ввоза гуманитарной помощи новые рейсы от УЗ: что изменится с декабря 30 ноября 2023, 17:17
"Укрпочта" объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие 30 ноября 2023, 15:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте