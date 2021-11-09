Минюст начал взимать ТЭЦ Жеваго по долгам "Финансы и Кредит"

Константин Жеваго фото liga.net

Белоцерковскую ТЭЦ начали принудительно взимать по долгам банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Исполнительное производство по взысканию открыто во исполнение решения Хозяйственного суда Киевской области от 22 июня 2021 года, вступило в законную силу, отметили в НБУ.

В то же время, чтобы сделать невозможным взыскание ТЭЦ, ООО "Альтера Финанс" 1 ноября подало заявление в Хозсуд Киевской области о банкротстве ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль".

Белоцерковская ТЭЦ является поручителем по обязательствам "Финансы и Кредит" Жеваго перед НБУ по ряду кредитов, из которых непогашенных – 1,439 млрд грн. Залоговая стоимость недвижимого имущества ТЭЦ на начало 2015 составила почти 2 млрд грн.

В 2015 году Жеваго, как тогда еще, собственник банка "Финансы и Кредит" заключил с НБУ договор поручительства о погашении этих кредитов рефинанса. Он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности ФК перед регулятором, но не выполнял их.

1 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск НБУ и отказал во встречном иске Жеваго о признании недействительным договора поручительства. Решение вступило в законную силу.

На сегодняшний день общий объем задолженности банка перед НБУ составляет 6,2 млрд грн. Долг должен быть погашен как путем взыскания средств с Жеваго как поручителя, так и за счет взыскания на имущество компаний поручителей.

ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" через совместных учредителей и бенефициаров связано с группой "Финансы и Кредит" Жеваго.

Напоминаем:

Суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка "Финансы и Кредит" против акционера Константина Жеваго по делу в 600 млн долларов.

Жеваго является основателем банка "Финансы и Кредит", который начали ликвидировать в 2015 году по решению НБУ. Он является фигурантом дела в причастности к хищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

Известен, прежде всего, за должность исполнительного директора горнорудной компании Ferrexpo. Один из самых богатых людей Украины.

Экономическая правда