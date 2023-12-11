Румыния поможет Украине увеличить экспорт зерна через Черное море

Румыния поможет Украине экспортировать зерно через создание якорной стоянки в порту Констанца, строительство которого планируется завершить в марте 2024 года.

Об этом сообщил гендиректор государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

В марте следующего года в Констанце планируется запуск дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции. Договоренность об этом достигнута в Румынии на встрече по наращиванию экспортной способности украинских портов Дуная", – отметил Москаленко.

По его словам, обсуждение создания якорных стоянок с румынскими коллегами было начато еще в сентябре. В настоящее время благодаря открытию портов Одессы поток агропродукции через Придунавье снизился. Однако вопрос "резервного" направления экспорта агропродукции не потерял актуальности, а Дунай может снова превратиться в основной.

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Москаленко отмечает, что за январь и февраль румынская сторона обещает провести тендер и наработать нормативную базу, чтобы уже в марте ввести стоянку в эксплуатацию.

Кроме того, было договорено с Румынией об онлайн-очереди на обработку барж в Констанце, что позволит сделать работу более прогнозируемой.

"Простой барж в Констанце – это дополнительные затраты для грузовладельцев и катастрофическая потеря эффективности использования флота", – пояснил Москаленко.

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Напомним:

Украинские порты на Дунае за 2023 год увеличили обработку грузов в 2,2 раза до 27,6 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.