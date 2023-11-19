Українські порти на Дунаї подвоїли обробку вантажів за 10 місяців 2023 року

фото: ДАНА ГОРДІЙЧУК

Українські порти на Дунаї за 2023 рік збільшили обробку вантажів у 2,2 раза до 27,6 млн тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрій Литвин, передає "Укрінформ".

Зазначається, що порти Дунайського кластера (Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ) у січні – жовтні 2023 року збільшили обробку вантажів з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

"Порівняно з січнем – жовтнем 2021 року, коли у дунайських портах було оброблено лише 4,4 млн тонн, вантажообіг збільшився в 6,3 раза", – йдетьс в повідомлені.

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За словами Литвина, з 40,2 млн тонн вантажів за січень - жовтень цього і минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти та 12,4 млн тонн - на інші вантажі.

​​Кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,3% - до 12 тис.

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Нагадаємо:

До гуманітарної Ініціативи Grain from Ukraine, яка полягала в наданні допомоги зерном країнам Африки та Азії, долучили Дунайські порти України.