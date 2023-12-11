TikTok инвестирует 1,5 миллиарда долларов в GoTo для развития электронной коммерции в Индонезии

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Китайская компания TikTok инвестирует 1,5 млрд долл, чтобы стать контрольным акционером подразделения электронной коммерции индонезийской GoTo Gojek Tokopedia и восстановить электронную коммерцию в Индонезии.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти Индонезии запретили онлайн-покупки в социальных сетях в октябре, чтобы защитить данные мелких продавцов и пользователей, что заставило TikTok закрыть свой сервис электронной коммерции TikTok Shop.

Для TikTok этот рынок был одним из первых, где компания запустила собственный сервис электронной коммерции в начале 2023 года.

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Согласно договору, TikTok приобретет 75,01% GoTo Tokopedia, крупнейшей платформы электронной коммерции в Индонезии, за 840 млн долл и добавит бизнес TikTok Shop в Индонезии к расширенной организации Tokopedia.

Кроме того, сделка будет заключена до первого квартала 2024 года, и Tokopedia получит от TikTok вексель на 1 млрд долл, который можно будет использовать для финансирования потребностей в оборотном капитале, сообщили компании.

В общем TikTok обязался инвестировать более 1,5 миллиарда долларов в расширенную компанию со временем, чтобы обеспечить будущее финансирование, необходимое для бизнеса, без дополнительного размывания в GoTo.

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"Стратегическое партнерство начнется с пилотного периода, который будет осуществляться в тесной консультации и под наблюдением соответствующих регулирующих органов", – говорится в сообщении.

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Экономическая правда.