97 транспортов вместо метро: КГГА борется с последствиями закрытия станций

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77 автобусов и 20 троллейбусов движутся по маршрутам, которые копируют закрытый участок Оболонско-Теремковской ветки Киевского метро.

Об этом сообщает КГГА на своем канале в Telegram.

Движение альтернативного наземного транспорта в районе закрытых станций было организовано 8 декабря. Сообщается, что благодаря усилению работы троллейбусного маршрута №50-К на левом берегу, удалось частично переориентировать пассажиропоток от "синей" ветки метро, на "красную".

Также ведутся срочные работы по организации обособленной полосы для общественного транспорта на улице Васильковской и площади Лыбедской. Отдельную полосу обещают запустить 11 декабря.

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На время ремонтных работ организовано движение по следующим маршрутам:

Временный автобусный маршрут №2-М "Кибернетический центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Лыбедская", на котором работают 77 автобусов с интервалом движения 1 мин.

Временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - ст. м. "Лыбедская", на котором работают 20 троллейбусов с интервалом в 3 мин.

Путь автобусного маршрута №38 продлен до ст. м. "Лыбедская". На маршруте работают 5 автобусов с интервалом в 17 мин.

На троллейбусном маршруте №50к "ул. Милославская - пл. Дарницкая" увеличено количество подвижного состава. Работает 10 троллейбусов с интервалом в 9 мин.

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Напомним:

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Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.