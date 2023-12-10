Вследствие непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 455 населенных пунктов

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Несмотря на непогоду, боевые действия и технологические нарушения, которые привели к обесточиванию 455 населенных пунктов, ни в одной из областей не применяются ограничения в электроснабжении.

Об этом сообщает министерство энергетики.

В Донецкой области из-за обстрелов без света остались 26 населенных пунктов. Также аварийные бригады запитали 17 населенных пунктов, которые были обесточены ранее. В общем обесточенным остаются 121 населенный пункт, из них 14 частично.

В Запорожской области из-за погодных условий без напряжения остались 63 населенных пункта. Питание восстановили для 75 населенных пунктов. Остаются обесточенными 20 населенных пунктов. Кроме того, из-за боевых действий остаются без света 63 населенных пункта.

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На Сумщине и Черниговщине без электроснабжения находятся 60 населенных пунктов, из которых 21 частично.

На Харьковщине оживлены 165 абонентов, которые ранее были обесточены из-за обстрелов. Остаются без света 16 217 потребителей. Также из-за боевых действий в Купянске от газораспределительной сети отключен ряд потребителей. В Харькове восстановлено газоснабжение 23 потребителей.

В Херсоне нет электроэнергии в 3358 точках учета из-за боевых действий. По области из-за обстрелов остаются без света 45 населенных пунктов.

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В Днепропетровской области из-за непогоды в области обесточены 15 населенных пунктов.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Плановые отключения потребителей не предусматриваются.

Напомним:

Из-за дефицита в энергетической системе Украина в третий раз с начала зимы была вынуждена привлекать аварийную помощь мощностью 300 МВт от Румынии и Польши.