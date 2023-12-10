Индия готова обогнать Гонконг среди крупнейших в мире фондовых рынков - FT

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Индийский фондовый рынок имеет все шансы обогнать Гонконг и стать крупнейшим в мире, поскольку оптимизм инвесторов относительно экономических перспектив Индии.

Об этом пишет Financial Time.

Отмечается, что общая рыночная капитализация компаний, котирующихся на национальной фондовой бирже Индии, по состоянию на конец октября составила 3,7 трлн долл, по сравнению с 3,9 трлн долл на фондовой бирже Гонконга.

"С момента обнародования этих данных цены на акции в Индии еще больше выросли благодаря высоким прибылям и оптимистичным прогнозам роста, что позволило ей стать седьмой по величине в мире после рынков США, Китая, ЕС и Японии", - говорится в сообщении.

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В то же время цены на акции в Гонконге упали из-за охлаждения китайской экономики.

По словам Абхирама Элесварапу, руководителя отдела индийских акций BNP Paribas в Гонконге, в течение последнего десятилетия фондовые индексы Индии и Китая "двигались почти бок о бок", что является частью общей истории развивающихся рынков.

Как сообщается, высокий уровень потребления в Индии привлекает инвесторов, указывая на увеличение расходов состоятельных индийцев на недвижимость, предметы роскоши и товары высшего класса, а также на рост государственных капитальных расходов на инфраструктуру.

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По данным МВФ, Индия является самой быстрорастущей крупной экономикой мира, которая в этом году вырастет на 6,3 процента по сравнению с 5 процентами для Китая.

Индия также является бенефициаром "Китая плюс один", когда цепи поставок отходят от Китая. На этой неделе Financial Times сообщила, что Apple, которая имеет основную часть своей производственной базы в Китае, обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой поставлять батареи для будущего iPhone 16 с индийских заводов.

Добавляется, что рост цен на акции в Индии в течение большей части этого года был обусловлен в большей степени внутренними, чем иностранными денежными потоками. Иностранцы сейчас являются чистыми покупателями индийских акций, после того, как в сентябре и октябре они были чистыми продавцами.

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Напомним:

Компания Apple совместно со своими поставщиками планируют выпускать более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в ближайшие 3 года.