НКРЭКУ повысил тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2024 году 

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК "Укрэнерго" с 1 января 2024 года на 9%.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает "Укринформ".

Отмечается, что с 2024 года стоимость передачи электроэнергии вырастет на 9%, до 528,57 грн/МВт-ч. Кроме того, НКРЭКУ увеличила тариф на диспетчерское управление с 1 января 2024 года на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-ч.

Также предусматривается повышение отдельного льготного тарифа на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии на 74% - с 209,42 грн/МВт-ч до 364,70 грн/МВт-ч.

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Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект решения о повышении на 2024 год тарифа НЭК "Укрэнерго" на 22,1%, а для "зеленой" металлургии - на 97%.