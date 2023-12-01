В общий фонд бюджета в ноябре поступило более 121 миллиарда
Пятница, 1 декабря 2023, 20:48 -
За ноябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 121,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 31,1 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
- 30,8 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 22,9 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,8 млрд, возмещено – 9,9 млрд грн);
- 15,1 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 7,6 млрд грн – акцизного налога;
- 4,5 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;
- 2,2 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.
В то же время, выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 100,9% (+0,8 млрд грн), Государственной таможенной службой – 78,0% (-9,3 млрд грн).
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Напомним:
Государственная таможенная служба в ноябре по результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров перечислит в госбюджет 39,2 млрд грн таможенных и других платежей, или 81% от плана.
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