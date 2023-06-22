Мэр Харькова назвал сумму, необходимую для восстановления города

Харьков нуждается в 9,5 миллиардах евро на восстановление разрушенных россиянами домов, инфраструктуры и коммунальных заведений.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на Ukraine Recovery Conference в Лондоне, передает Укринформ.

"Чтобы отстроить наш город, чтобы отстроить инфраструктуру города, жилые дома, больницы, детские сады, школы, нам нужно 9,5 миллиарда евро. Это очень мощный вызов, с которым не в состоянии справиться своими силами ни один город Украины", - сказал Терехов.

Он добавил, что сейчас без жилья остаются 150 тыс харьковчан, разрушены половина школ и детских садов. Также повреждены 56 больниц.

По словам мэра города, благодаря реформе по децентрализации, несмотря на войну в прошлом году Харьков отстроил за свой счет, при поддержке Кабинета Министров и Офиса Президента 200 жилых домов, которые были полностью разрушены. Сейчас строится еще 50 домов.

"Но без поддержки наших международных партнеров, без поддержки международных финансовых институций это делать крайне сложно", - резюмировал Терехов.

Напоминаем:

Агентство восстановления заявило о начале процесса восстановления разрушенного жилья - в системе публичных закупок Prozorro объявлены первые торги по восстановлению объектов жилищной инфраструктуры в Буче, Макарове, Вышгороде и админздания в Бородянке.