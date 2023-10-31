Объем неработающих кредитов в банках за 2023 год сократился более чем на 9 миллиардов

Объем неработающих кредитов в банках за 9 месяцев 2023 года сократился на 9,6 миллиардов гривен. По состоянию на 1 октября он составил 422,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В целом доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0,2 процентных пункта – до 37,9%. В сентябре объем неработающих кредитов в банковском секторе сократился на 4 млрд грн, а доля – на 0.6 п.п.

Это стало возможным благодаря списанию неработающих розничных кредитов и лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых в рамках государственных программ, пояснили в регуляторе.

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Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозилось. Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны составляют 107 млрд грн или почти 13% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.

"На данный момент идет оценка устойчивости банков и банковской системы, по предварительным результатам которой банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако отдельным банкам, вероятно, придется отобразить дополнительные потери от кредитного риска", – резюмировали в НБУ.

Отметим. До полномасштабного вторжения доля неработающих кредитов в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

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Экономическая правда