Проблеми з водою: "ArcelorMittal Кривий Ріг" оголосив про зниження виробництва вдвічі

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) у зв'язку з проблемами з забезпеченням підприємства технічною водою після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС оголосив про зниження виробництва вдвічі.

Про це з посиланням на генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) Мауро Лонгобардо повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще не бачимо стабілізації рівня води в Дніпрі - щодня спостерігається зниження рівня, і ми не очікуємо, що незабаром усе повернеться до попереднього рівня", - сказав він.

За його словами, якщо напередодні підриву дамби підприємство працювало на 30-40% від довоєнного рівня, то тепер змушене знизити виробництво до 15-20%.

"І ми не бачимо зараз можливості отримувати більше замовлень", - сказав Мауро Лонгобардо.

За його словами, підприємство зосередилося на забезпеченні підприємства водою з альтернативних джерел.Але на це знадобиться щонайменше шість місяців.

"Щоб почати використовувати воду з інших водойм, на це потрібен час - нам знадобляться насосні станції. Тобто це близько пів року як мінімум. Певна підготовча робота вже проводиться", - зазначив він.

Таке значне падіння рівня споживання води відбулося через зниження її тиску, що було застосовано через необхідність заощаджувати воду в Південному водосховищі, завдяки якому також забезпечуються потреби у воді 70% містян у Кривому Розі, повідомляють в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Щоб адаптуватися до цих умов, підприємство було змушене зупинити деякі агрегати. Зокрема, виробництво сталі та прокату.

У гірничому департаменті компанії ситуація краща у зв'язку з тим, що технічна вода використовується в замкнутому контурі.

При цьому, за словами Мауро Лонгобардо, що хоча клієнти й занепокоєні, але з розумінням ставляться до ситуації, і запевнив, що завдяки наявним запасам підприємство виконає всі поточні замовлення.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (Дніпропетровська обл.) повертає людей до нормального режиму після відправлення частини персоналу на віддалену роботу внаслідок припинення подачі води в деякі підрозділи через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС. Також повідомлялося, що для зниження споживання води в критичних умовах підприємство призупинило виплавку сталі.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".