НКРЭКУ повысила предельные цены на спотовом рынке электроэнергии с 30 ноября

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые максимальные предельные цены электроэнергии (price caps) на рынках "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР), фактически повысив их для 9-ти из 24 часов в сутки.

Соответствующеерешение на заседании 9 ноября.

Согласно принятому документу, НКРЭКУ согласилась разделить сутки на четыре временные зоны, в которых будут действовать следующие предельные цены на РСВ и ВСР:

для часов минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00) – 3000 грн/МВт-ч;

для часов средней нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-ч;

для часов повышенной нагрузки (с 8:00 до 11:00) – 6900 грн/МВт-ч;

для максимальной нагрузки (с 17:00 до 23:00) – 7500грн/МВт-ч.

При этом прайс-кэп на 22:00-23:00 установлен на уровне 7500 грн/МВт-ч по предложению члена комиссии Валерия Тарасюка. Первоначально планировалось, что в этот час будет действовать прайс-кэп 5600 грн/МВт-ч.

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По мнению Тарасюка, комиссия движется к либерализации рынка, и "понижение прайс-кэпов неправильно с любой точки зрения", в том числе не создает экономических условий для систем сохранения энергии. Он обратил внимание, что уровень прайс-кэпа в 5600 грн/МВт-ч был бы существенно ниже нынешнего на этот час в 7200 грн/МВт-ч.

По предложению главы НКРЭКУ Константина Ущаповского комиссия согласилась ввести в действие новые прайс-кэпы с 30 ноября, чтобы дать рынку подготовиться. До этого планировалось их введение с 10 ноября.

Напоминаем:

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Спотовые рынки электроэнергии используются для покупки и продажи электроэнергии за короткий промежуток времени перед поставкой. Спотовый рынок состоит из рынка на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР).

В настоящее время максимальные price caps на РСВ и ВСР определяются по трем временным зонам и составляют: для часов минимальной нагрузки (с 23:00 до 07:00) – 3000 грн/МВт-час, для часов средней нагрузки с 7:00 до 19:00 – 5600 грн/МВт -ч и для времени максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) – 7200 грн/МВт-час.

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