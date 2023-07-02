В Украине вторая самая высокая цена в Европе на спотовом рынке электроэнергии

В Украине 2 июля на спотовом рынке электроэнергии была вторая самая высокая цена в Европе.

Об этом сообщил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Так, на рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине средняя цена за электроэнергию составила 2930,74 грн/МВт-ч. Самая высокая цена в ЕС была на спотовом рынке Италии - 4460 грн/МВт-ч.

При этом в 10 странах ЕС сегодня сформировалась отрицательная средняя цена на РСВ.

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Напомним:

С 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса - как максимальные, так и минимальные.