Рада приняла законопроект о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10016-д о частичном возвращении документальных налоговых проверок.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержал 231 депутат.

Железняк добавил, что в тексте законопроекта, почти ничего не изменилось после первого чтения, кроме:

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срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года

"Принятие законопроекта - это одно из последних требований МВФ для принятия транша. Сейчас текст должен быть принят партнерами", - добавил нардеп.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016-д о возвращении налоговых проверок бизнеса.

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Так, к проведению документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

имели вдвое большую дебиторскую задолженность чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль меньше чем 50% по отрасли и НДС меньше чем 50% по отрасли;

годовой доход составляет более 10 млн грн, при том общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.

Законопроект не возвращает проверки для ФЛП первой и второй групп и предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Проверки, которые были открыты законопроектом №8401 с августа 2023 года, а именно производителей табака, топлива, алкоголя, игорного бизнеса и поставщиков финансовых услуг, остаются в приоритете.

Принятие законопроекта №10016-д является одним из структурных маяков в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ранее Железняк писал, что после вмешательства в процесс рассмотрения налогового законопроекта №8401 заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, депутаты без согласования с МВФ заменили текст проекта, который был структурным маяком, разработанным во исполнение меморандума с Международным валютным фондом.

Экономическая правда