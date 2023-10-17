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Рада поддержала отмену моратория на проверки бизнеса в первом чтении

Вторник, 17 октября 2023, 19:19 - Анастасия Жарикова

Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016-д о возврате налоговых проверок бизнесу.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

Законопроект в первом чтении с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению поддержали 237 народных депутатов.

Согласно тексту расширяется перечень проведения документальных плановых налоговых проверок с 1 ноября. Но дата, скорее всего, будет еще изменена", - отметил депутат.

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Так, в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

  • имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
  • имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;
  • годовой доход составляет более 10 млн грн, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

Железняк подчеркнул, что законопроект не возвращает проверки для ФЛП первой и второй групп и предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Проверки, открытые законопроектом №8401 с августа 2023 года, а именно производителей табака, топлива, алкоголя, игорного бизнеса и предоставлятелей финансовых услуг остаются в приоритете.

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Принятие законопроекта №10016-д является одним из структурных маяков в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 5 сентября одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок".

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