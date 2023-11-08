GM Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей из-за аварии с пешеходом
Подразделении General Motors Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей с дорог по всей территории США из-за аварии с участием одного из ее роботакси.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее 4 октября в Сан-Франциско беспилотное такси Cruise сбило женщину, которая перебегала дорогу. Женщина сначала была сбита другим автомобилем, который выехал на красный свет. Когда такси Cruise попыталось возобновить движение, оно не заметило женщину и протащило ее за собой.
Согласно сообщению национальной администрации безопасности дорожного движения США, система обнаружения столкновений программного обеспечения автоматизированных систем вождения (ADS) Cruise после аварии может реагировать ненадлежащим образом.
Отзыв является последней неудачей для подразделения GM Cruise, которое сталкивается с вопросами относительно своей технологии, которая, по словам GM, является ключевой для его планов роста.
В июне исполнительный директор GM Мэри Барра подтвердила прогноз, что к 2030 году Cruise может принести 50 млрд долларов дохода. В третьем квартале этого года Cruise потерял более 700 млн долларов.
Напомним:
В Сан-Франциско запустили автобусы без водителей - накануне регуляторы в штате Калифорния одобрили расширение работы "роботакси".