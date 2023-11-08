GM Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей из-за аварии с пешеходом

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Подразделении General Motors Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей с дорог по всей территории США из-за аварии с участием одного из ее роботакси.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее 4 октября в Сан-Франциско беспилотное такси Cruise сбило женщину, которая перебегала дорогу. Женщина сначала была сбита другим автомобилем, который выехал на красный свет. Когда такси Cruise попыталось возобновить движение, оно не заметило женщину и протащило ее за собой.

Согласно сообщению национальной администрации безопасности дорожного движения США, система обнаружения столкновений программного обеспечения автоматизированных систем вождения (ADS) Cruise после аварии может реагировать ненадлежащим образом.

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Отзыв является последней неудачей для подразделения GM Cruise, которое сталкивается с вопросами относительно своей технологии, которая, по словам GM, является ключевой для его планов роста.

В июне исполнительный директор GM Мэри Барра подтвердила прогноз, что к 2030 году Cruise может принести 50 млрд долларов дохода. В третьем квартале этого года Cruise потерял более 700 млн долларов.

Напомним:

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В Сан-Франциско запустили автобусы без водителей - накануне регуляторы в штате Калифорния одобрили расширение работы "роботакси".